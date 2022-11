Hôpital d'enfants de Nancy : des heures supplémentaires pour faire face à l'afflux de patients

Une épidémie de bronchiolite arrivée avec trois semaines d'avance mais aussi des cas de gastro, de grippe, de pneumopathies : les pathologies hivernales ont conduit l'Hôpital d'enfants du CHRU de Nancy à ouvrir ces derniers jours 24 lits supplémentaires. Il en compte 140 habituellement.

Nina Roca, cadre de santé en réanimation pédiatrique, n'a pas eu d'autre choix que recourir aux heures supplémentaires pour ouvrir six places de plus dans son service. "C'est du coup du personnel en plus à aller rechercher sur son temps de repos, une infirmière et une auxiliaire de puériculture, pour s'occuper de ces enfants qui sont malades et ont besoin de soins importants", explique-t-elle, "il faut s'assurer qu'il y ait toujours quelqu'un le jour, la nuit".

"Zéro candidature"

Un fonctionnement qui ne tient que grâce à la bonne volonté : "elles acceptent de revenir travailler sinon ce serait impossible d'accueillir ces enfants malades", confirme Nina Roca.

Le Pr Cyril Schweitzer, chef du Pôle Enfants-Néonatologie du CHRU de Nancy © Radio France - Isabelle Baudriller

Jusqu'à présent, l'engagement des personnels a permis de ne pas déprogrammer d'opérations. Embaucher ? "Il nous manque des infirmières effectivement, surtout sur le secteur néonatologie", souligne le Pr Cyril Schweitzer, chef du Pôle Enfants-Néonatologie au CHRU. "Mais on n'a pas de candidature pour embaucher des gens pour trois ou quatre mois afin de faire face aux épidémies hivernales. Il y a zéro candidature."

Problème : le personnel peut aussi dire "stop" aux heures supplémentaires. Cyril Schweitzer en est bien conscient. Dans ce cas ? "On improvisera !" lâche-t-il.