Une cinquantaine de salariés de l'hôpital et de l'Ehpad d'Évron ont manifesté dans le centre-ville ce jeudi. Avec un déficit de 400.000 euros pour ces deux structures, la direction envisage plusieurs mesures pour le résorber. Des mesures qui inquiètent le personnel et le syndicat Force Ouvrière.

Évron, France

400.000 euros. C'est le déficit de l'hôpital et l'Ehpad d'Évron en 2017 d'après Force Ouvrière. Afin de revenir à l'équilibre budgétaire, la direction envisage plusieurs mesures qui depuis plusieurs semaines inquiètent le personnel et le syndicat. Par exemple : le non-remplacement d'un agent en maladie lors des quinze premiers jours mais aussi la non prise en compte de tout dépassement de travail en dessous de 30 minutes.

"L'hôpital et les résidents d'abord"

Une autre mesure inquiète le personnel aujourd'hui : l'arrêt de la possibilité de travailler à 80 et 90%. Un acquis social pour beaucoup d'infirmières et aide-soignantes de l'Ehpad. Jannick est une infirmière à 80% et a deux enfants. À partir du 1er juin la salariée devrait repasser à 100%. "Si on passe à 80% c'est qu'il y a des raisons. Et des raisons personnelles. Cela nous permet de ne pas être fatigués. S'ils veulent que l'on repasse à 100% cela se traduira par du burn-out à la fin" déclare la salariée. Elle et ses collègues reviennent régulièrement travailler sur leurs jours de congés faute de moyens humains supplémentaires.

Le mari de Jannick manifeste avec son épouse car même à 80%, sa femme dépasse largement ses horaires journaliers de travail à l'Ehpad. "Ma femme n'est jamais rentré à la maison avant 21h-21h30. Cela joue sur son comportement et cela peut apporter des tensions". Sylvie est infirmière depuis 1988 à l'EHPAD d'Évron.

"Nous ne sommes plus que des pions que l'on déplace et que l'on appelle aux besoins du service. On nous a fait savoir que la vie de famille et la vie privée il n'y en avait rien à faire et que c'était l'hôpital et les résidents d'abord. Nous devons être disponibles"

D'après le syndicat Force Ouvrière, la fatigue générale à l'Ehpad et à l'hôpital a engendré un absentéisme de 17% l'année dernière.

Pourquoi la situation s'est-elle dégradée ? Réponse de Jean-Yves Morineau, secrétaire départemental adjoint chez Force Ouvrière Santé