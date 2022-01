Hôpital d'Orléans : des évolutions technologiques majeures au service radiothérapie

"On a gardé la carrosserie mais on a changé le moteur", résume Olivier Boyer, le directeur de l'hôpital d'Orléans. Plusieurs appareils utilisés par le service radiothérapie du CHRO viennent de bénéficier d'évolutions technologiques majeures, pour permettre une plus grande précision dans le traitement des cancers. 1,3 million d'euros ont été investis pour ces innovations.

Mieux traiter la tumeur sans irradier les organes sains

La première évolution technologique concerne 2 des 4 machines utilisées au CHRO pour la radiothérapie : ce sont les accélérateurs de particules, qui envoient les rayons pour traiter la tumeur. Ces appareils sont désormais plus précis : là où la précision était à 8 mm, elle passe désormais à 5 mm. "C'est un gain indéniable, se réjouit Cécile Crépin, manipulatrice radio à l'hôpital d'Orléans. Si on est plus précis, la tumeur est mieux traitée ; et les organes sains autour vont être davantage épargnés, on gagne sur les deux tableaux."

L'un des accélérateurs de particule du service radiothérapie, fraîchement rénové © Radio France - François Guéroult

Ce gain en précision est donc fondamental, à la fois pour éviter les récidives et pour limiter les effets secondaires. D'autant que les séances sont lourdes : une trentaine de séances quotidiennes d'une durée d'un quart d'heure sont ainsi nécessaires pour soigner un cancer du sein. "L'obsession de la précision doit être permanente, abonde Elise Champeaux-Orange, la cheffe du service radiothérapie au CHRO. Car cela veut dire : une moindre toxicité, et donc moins de séquelles à distance du traitement. On ne peut malheureusement pas exclure les risques de récidive, donc on se doit toujours de minimiser la toxicité aux organes à risque."

Une technique innovante pour le positionnement du patient

L'autre innovation concerne le positionnement du patient, qui doit être rigoureusement identique d'une séance à l'autre. La technique dite du "surfaçage" permet de retrouver immédiatement la bonne position, et c'est précieux notamment dans le cas d'un cancer du sein. "Il faut toujours positionner la patiente de manière très précise, et le faire de la manière la moins invasive possible, souligne Elise Champeaux-Orange. Ce nouveau système remplit pleinement ces critères : il n'y a pas de trace, il n'y a pas de tatouage, il n'y a pas de radio de contrôle. C'est donc, pour la patiente, le plus souple et le plus simple." Et l'hôpital d'Orléans est le seul en Centre-Val de Loire à proposer cette technique.

La salle de contrôle utilisant la technique dite du "surfaçage" © Radio France - François Guéroult

21 000 séances de radiothérapie ont été effectuées en 2021 au CHRO, pour quelque 1 230 patients. Le cancer du sein représente près d'un tiers des cas, vient ensuite le cancer de la prostate. A noter qu'il n'y a eu aucune déprogrammation au service radiothérapie, l'an passé, malgré l'épidémie de Covid.