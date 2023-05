Hôpital d'Orléans : "Le personnel est abasourdi par le drame survenu à Reims"

Pas de rassemblement dans le hall principal, c'est à l'intérieur de chaque service de l'hôpital d'Orléans que s'est déroulée cette minute de silence, empreinte d'émotion, pour rendre hommage à Carène Mezino , 37 ans, tuée à coups de couteau lundi dernier au CHU de Reims . Une agression perpétrée par un homme souffrant de troubles psychiatriques . Comment mieux assurer la sécurité du personnel soignant et des patients ? Avant la réunion prévue jeudi au ministère de la Santé, Jean-Robert Chevallier, le directeur général adjoint du CHRO, a accordé un entretien à France Bleu Orléans.

Il y avait beaucoup d'émotion dans cette minute de silence...

Le personnel de l'hôpital d'Orléans est abasourdi. Les hospitaliers sont confrontés quotidiennement à des difficultés, diverses et variées, soit avec des patients, soit avec des proches, mais heureusement on arrive presque toujours à trouver la bonne solution pour calmer et pour garantir la sérénité de la prise en charge des patients. Quand se produit un drame comme celui survenu à Reims, on n'y est jamais suffisamment préparé. Et donc aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup d'émotion, de compassion également, mais on doit aussi avoir une réflexion sur ce qu'on peut faire pour mieux sécuriser notre propre établissement.

Quelle est la situation actuelle du CHRO en termes de sécurité ?

On pense que le CHRO a la chance d'être bien protégé par plusieurs dispositifs. Nous sommes équipés de 330 caméras de surveillance - il n'y en avait que 200 lors de l'ouverture des bâtiments actuels en 2015. Nous nous appuyons aussi sur une cinquantaine de professionnels au sein du service de sécurité, qui ont été formés à la gestion de la violence, et qui patrouillent en binômes, il y a des boutons d'urgence dans les zones sensibles de l'établissement pour alerter ces agents en cas de problème. A cela s'ajoute un maître-chien présent toutes les nuits au service des urgences, qui est le plus exposé. Pour autant, il faudra sans doute mettre en place des démarches supplémentaires, on espère par exemple pouvoir bénéficier de davantage de patrouilles effectuées par les militaires de l'opération Sentinelle.

La difficulté, c'est que par définition, l'hôpital est un lieu ouvert...

Oui, et on est très attaché à cette idée que l'hôpital doit rester ouvert, le plus ouvert possible à la population et à la ville, le transformer en bunker n'aurait aucun sens. Notre devoir est d'accueillir tous les patients. Cette ouverture est notre fierté, mais c'est clairement une faiblesse en matière de sécurité.

Le problème ne vient-il pas aussi de la pénurie de personnel soignant, qui engendre les tensions et favorise les comportements agressifs ?

La meilleure protection des professionnels soignants, évidemment, c'est leur nombre. Plus les professionnels sont nombreux et peuvent s'acquitter de leurs tâches dans les meilleures conditions, plus on garantit une sécurité de fonctionnement au quotidien - c'est particulièrement vrai aux urgences, où l'attente prolongée peut générer de l'énervement. 5 500 personnes travaillent à l'hôpital d'Orléans, mais notre établissement continue de manquer de personnel, aujourd'hui nous déployons des efforts considérables pour recruter des infirmières, des sages-femmes, des manipulateurs radio, etc. On espère finaliser un certain nombre de recrutements dans les prochaines semaines, et cela contribuera forcément à améliorer la sécurité.