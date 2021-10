Hôpital d'Orléans : un service totalement à l'arrêt, à cause de l'obligation vaccinale des soignants

Le service n'est pas officiellement fermé, mais dans les faits, il n'y a plus aucune activité de chirurgie maxillo-faciale au CHR d'Orléans. Il n'y avait plus qu'une seule chirurgienne dans ce service, et la direction l'a suspendue jusqu'au 15 novembre, car elle ne voulait pas se soumettre à la vaccination obligatoire pour les soignants. Elle était la dernière en poste, après le départ des deux autres chirurgiens du service (en 2019 et en avril dernier)

La chirurgie maxillo-faciale prend en charge les maladies et les traumatismes des mâchoires, du visage, de la bouche et des dents. Elle concerne aussi les reconstructions mammaires pour les femmes victimes de cancer du sein.

Une prestation de moins pour les habitants"

"En fait, les lits ont été déplacés dans d'autres services, explique Grégory Quinet, secrétaire départemental Sud Santé. On ne sait pas quand ils seront remis en place. Et en attendant, c'est une prestation que le centre hospitalier ne peut plus fournir aux patients d'Orléans et du Loiret."

Le secrétariat renvoie donc les patients vers les cliniques privées de l'agglomération orléanaise (le Pôle santé Oréliance de Saran ou la clinique de l'Archette d'Olivet). En cas d'urgence, les cas les plus graves sont confiés au CHU de Tours ou aux hôpitaux parisiens.

Statu quo jusqu'à novembre

La direction promet un recrutement pour le mois de novembre. Mais Grégory Quinet y voit "une nouvelle preuve de la fragilité des services publics hospitaliers. On est en perte de médecins, on a beaucoup de départs, et ça met le personnel en difficulté."

Cette information intervient, alors que tous les soignants peuvent désormais se faire injecter une troisième dose de vaccin anti-Covid. Le gouvernement l'a annoncé, ce jeudi 7 octobre, suivant ainsi un avis publié la veille par la Haute autorité de Santé (HAS).

Selon la direction du CHR d'Orléans, 95 % du personnel présente actuellement un schéma vaccinal complet. Les suspensions d'activité concernent donc 5 % des 4.500 salariés.