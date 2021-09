Hôpital de Bastia : l'obligation vaccinale ne passe (toujours) pas

Un nouveau collectif a vu le jour à l'initiative de membres du personnel hospitalier de Bastia. Première action, un rassemblement devant l'établissement et une entrevue avec le directeur de l'hôpital. Ils disent non à l'obligation vaccinale et au passe sanitaire.