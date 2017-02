Hopital de Bayonne: Dark Vador au grand coeur

Émotion ce mardi dans le service pédiatrie de l’hôpital de Bayonne. Le jeune Vyrgil, âgé de 13 ans, gravement malade, a reçu la visite de Dark Vador en personne avant une séance de cinéma dans une salle aménagée. C'est le papa de l'enfant qui a lui même sollicité et convaincu Walt Disney France.

Émouvante après-midi ce mardi à Bayonne au service pédiatrie du centre hospitalier de la côte Basque. Le jeune Vyrgil, atteint d'un cancer, a reçu une visite surprise. Dark Vador en personne!

Fan de la "guerre des étoiles", le garçon de 13 ans, ne peut se rendre au cinéma en raison de son état de santé. C'est pourquoi son père, Cyril, s'est adressé directement à la Walt Disney Company France. La firme Américaine lui a répondu favorablement. Tout s'est alors enchainé rapidement pour que cette journée soit un conte de fée.

Dark Vador et ses stormtroopers à Bayonne !

L'après-midi a débuté par l'arrivée en musique de Dark Vador et de quatre de ses soldats. Vyrgil et une dizaine de ses copains et malades comme lui ont pu se faire prendre en photo avec leur héros. S'en est suivi, dans une salle spécialement aménagée par l'association "rêve de cinéma", la diffusion du dernier opus de la saga : "Rogue One".

Des cadeaux ont été remis aux enfant en fin de journée.

Le reportage sonore France Bleu Pays Basque :