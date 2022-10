Hôpital de Bayonne : un plan d'urgence à 330.000 euros par an pour la filière gériatrie

Le directeur des soins André Weider et le directeur du centre hospitalier Frederic Espenel ont mis au poin un "plan d'amélioration de l'attractivité et de fidélisation du personnel".

La filière gériatrie n'attire pas sur la côte basque. Le manque de personnel épuise dans les services, tellement qu'après plusieurs mouvements de grève depuis un an, le syndicat Unsa a déposé début septembre 2022 un signalement au parquet de Bayonne pour mise en danger de la vie des patients et salariés. C'est dans ce contexte que la direction de l'hôpital a mis au point, ce mois d'octobre, un plan "d'amélioration de l'attractivité et fidélisation du personnel de la filière". Une avancée selon la CGT, l'Unsa en revanche attend de voir arriver de nouveaux soignants pour se réjouir.

ⓘ Publicité

Prime, recrutements

La direction prévoit tout d'abord d'étendre la prime grand-âge de 118 euros brut par mois aux infirmiers, après les aides-soignants. Le directeur Frédéric Espenel promet également l'ouverture de six postes à temps plein dès maintenant, avant une deuxième vague d'embauches qui permettrait d'atteindre une trentaine de recrutements. Cela permettrait de créer une équipe de "suppléance" afin d'améliorer le roulement des équipes.

C'est la revendication principale des salariés, s'accordent à dire le directeur des soins André Weider et la représentante CGT sur ce dossier, Marie-Pierre Etchebarne. Plus d'un week-end sur deux au travail, ne pas avoir de visibilité sur son emploi du temps, c'est ce qui altère le plus la qualité de vie des personnels. "Une voire deux fois par semaine, des agents viennent nous voir pour nous demander comment faire pour démissionner", alerte le secrétaire départemental de l'Unsa Santé, Patrick Cazalis. Selon lui, il faudrait "beaucoup plus que six postes" pour pallier l'urgence. "Les paroles, c'est bien, mais on ne voit pas de nouvelles recrues arriver", continue-t-il. C'est pour cela que l'Unsa poursuit sa grève illimitée - symbolique puisque le personnel est au travail - initiée il y a plus d'un mois.

Meilleur accueil des nouveaux

Un des problèmes principaux, selon André Weider, dans le recrutement de nouveaux soignants, est la difficulté à trouver un logement sur la côte. L'hôpital a donc décidé de mettre en relation propriétaires, membres du personnel hospitalier et candidats à des postes au CHCB. Il prévoit également un partenariat avec les communes et les bailleurs sociaux pour faciliter l'accès au logement.

Pour susciter des vocations, l'hôpital de Bayonne mise par ailleurs sur des rencontres avec les étudiants et la création de stages pré-professionnels pour les élèves infirmiers de 3e année, avec promesse d'embauche à la clef. Le contrat de travail sera ensuite un CDI avec possibilité d'intégration dans la Fonction publique hospitalière au bout d'un an, promet le Centre hospitalier de la côte basque.

"C'est lorsqu'on est au pied du mur qu'on le voit le mieux. C'est un bon début", salue Marie-Pierre Etchebarne, de la CGT, qui estime que "la quasi-totalité des revendications des salariés a été entendue".