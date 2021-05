Hôpital de Bourgoin-Jallieu : grève des techniciens de labo, préparateurs en pharmacie et diététiciens

Une journée de grève et de mobilisation pour réclamer une revalorisation salariale, notamment, est organisée au plan nationale ce mardi dans les hôpitaux. Plusieurs syndicats portent des revendications pour les techniciens de labo, les diététiciens et les préparateurs en pharmacie.

Ce mardi matin, une cinquantaine d'agents se sont retrouvés sur le parvis de l'hôpital Pierre-Oudot de Bourgoin-Jallieu (Isère). Une action à l'appel notamment de la CFDT et Force Ouvrière pour réclamer de meilleures conditions de salaire "alors que diététiciens, techniciens de labo et préparateurs en pharmacie n'ont pas été intégrés au Ségur de la santé", explique Carole Verdier, représentante Force Ouvrière au CHPO.

Il s'agit d'une journée de mobilisation au plan national, mais à Bourgoin-Jallieu - c'est symbolique - elle intervient au lendemain des 10 ans du déménagement de l'hôpital sur le site du Médipôle. Le mouvement a été suivi à 100% par les techniciens de labos, ceux qui font les différentes analyses comme le sang, les tests PCR. 100% aussi chez les préparateurs en pharmacie et autour de 80% chez les diététiciens selon F.O. Du personnel a été assigné pour assurer le service.

A Vienne, un rassemblement a également eu lieu.

Maintenir la pression malgré la promesse d'un prochain passage en catégorie A

Les syndicats et le personnel réclament depuis des années que ces professions passent en catégorie A, contre B aujourd'hui, avec donc de meilleurs salaires. Il y a quelques jours, le gouvernement a indiqué que ce sera effectif début 2022 "mais on n'a pas de date précise, pas d'écrit. Ca fait 20 ans que l'on nous dit que la réingénierie de nos diplômes en 3 ans va être faite. Et toujours rien. Alors on maintient la pression", confie une technicienne de labo.

Françoise, préparatrice en pharmacie, explique "que cette réingénierie de diplômes nous permettrait de changer de catégorie plus facilement. D'être reconnu à bac + 3, comme les infirmières, contre bac +2 aujourd'hui bien alors qu'on fait deux ans d'études plus une hospitalière." Anne, diététicienne, est aussi mobilisée pour espérer cette reconnaissance et cette revalorisation : "nous diététiciens, nous faisons partie des professionnels de rééducation et nous sommes les seuls par les professionnels de rééducation à être encore en catégorie B. Les kinés, par exemple, sont en catégorie A."

Parmi les personnels mobilisés, les préparateurs en pharmacie, comme Françoise, à gauche. © Radio France - Céline Loizeau

Des personnels également très mobilisés depuis l'épidémie de coronavirus

Ces personnels rappellent aussi leur rôle depuis des mois avec la pandémie de coronavirus. Les techniciens de labos font par exemple des test PCR, s'occupent de l'analyse des gazs du sang, essentielle pour les services de réanimation. Les diététiciens, eux, ont un rôle crucial concernant la dénutrition. "Les préparateurs en pharmacie, nous faisons partie des métiers de l'ombre, mais quand les gens prennent des médicaments dans un pilulier, c'est la pharmacie. Même chose pour les kits d'intubation. On a géré la pénurie, dû faire venir du matériel d'ailleurs", précise Françoise. Sans parler des doses de vaccins à "ventiler" dans les différents centres, sans personnel en plus, ça représente "deux jours et demi de travail par semaine" selon Françoise, qui explique qu'elle et ses collègues se forment, s'informent en permanence "sans reconnaissance."

Outre ces revendications nationales, les techniciens de labo souhaitent obtenir localement une prime sur l'activité dite privée, quand ils font des analyses pour des patients de la clinique ou du centre de dialyse par exemple. C'est ce que leurs collègues de Chambéry ou Bourg-en-Bresse ont depuis des années. Une prime qui représenterait l'équivalent d'un treizième mois selon une agent. La question devrait être abordée le mois prochain lors d'un comité technique d'établissement du CHPO.