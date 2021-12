Hôpital de Brive : des postes vacants parfois depuis plus d'un an en pédopsychiatrie

De six équivalents temps-plein, le service fonctionne aujourd'hui avec un mi-temps de médecin pédopsychiatre et un poste assuré par des médecins intérimaires (photo d'archives)

"La situation est devenue très critique" dans le service de pédopsychiatrie de l'hôpital de Brive, résume Catherine Lesigne. Psychologue et représentante FO du personnel dans ce service, elle était l'invitée de France Bleu Limousin. Le service pédopsychiatrie de l'hôpital de Brive Un service en surchauffe avec un manque de moyens en personnels.

"Il y a des postes vacants non pourvus depuis pratiquement un an pour certains. Des postes de psychologues, d'orthophonistes, de psychomotriciens et autres. Et ça dans un contexte de pénurie médicale extrême puisque nous sommes passés en six ans ans de six équivalents temps-plein de médecins pédopsychiatres à un mi-temps, plus un temps plein assuré par des médecins psychiatres intérimaires", raconte Catherine Lesigne.

Des enfants sans plus aucun suivi - Catherine Lesigne, psychologue et représentante FO

Des moyens de plus en plus limités. Ce n'est pas sans conséquences sur la prise en charge des enfants constate encore Catherine Lesigne : "Ce sont des enfants qui se retrouvent sans plus aucun suivi, mais aussi des parents en désarroi parce que non accompagnés par les professionnels, des délais d'attente qui s'allongent à plus de six mois voire un an dans certains situations. Les projets de soins sont très difficile à mettre en œuvre dans ces conditions". Sans parler de la santé des professionnels, "qui s'épuisent".

Une situation encore plus compliquée par la crise sanitaire et ses effets sur les enfants avec une "augmentation des troubles anxieux". Aujourd'hui, face au manque de personnel, le service ne peut plus assurer la prévention. "On voit arriver des situations très dégradées, parce que prises en charge très tardivement", rajoute la psychologue.

Des problèmes de recrutement

Difficile en ce moment de recruter des médecins pédopsychiatres, mais "il n'empêche, les postes de psychologues pourraient être pourvus depuis au moins six mois. Et, les postes d'orthophonistes et de psychomotriciens, s'ils sont difficiles à pourvoir, pourraient être compensés par d'autres professionnels qui pourraient assurer d'autres types de soins".

Des propositions ont été faites à la direction du CH de Brive, qui demande de les affiner.