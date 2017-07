Hôpital de Brive : un espace détente mis en service dans le pôle cancérologie

Cet espace bien-être, composé d'une baignoire de balnéothérapie et d'un lit de flottaison, vient d'accueillir ses premiers patients en quête de détente et d'apaisement, au sein du service cancérologie de l'hôpital de Brive.

C'est une initiative qui a pour but d'amener un peu de confort, de la détente et de l'apaisement aux patients en hospitalisation complète en cancérologie, à l'hôpital de Brive. Ils ont désormais accès à un espace détente et bien-être qui vient d'être mis en service.

Eau, musique, lumières, huiles essentielles

Il est notamment axé sur l'eau avec, dans une première pièce, un lit de flottaison "dont les jets font comme un rouleau qui se déplace de haut en bas du corps" explique Ludivine, infirmière dans le service. Une baignoire de balnéothérapie est installée dans une deuxième pièce. "Elle s'incline sur l'arrière quand le patient est à l'intérieur, et il y a des bulles dans toute la baignoire" détaille Stéphanie, aide-soignante, qui précise aussi que des jets et des petites vagues s'ajoutent aux bulles, tout comme une lumière changeante diffusée par un spot. A cela sont adossées de la musicothéraphie, "que de la musique apaisante" diffusée grâce un ipod bluetooth, mais aussi de la chromothérapie (lumières)"grâce à un ciel étoilé installé au plafond, et dont les lumières clignotent comme dans un ciel d'été", et encore de l'aromathérapie (huiles essentielles) "avec diffusion d'odeurs efficaces pour le sommeil."

La baignoire de balnéothérapie (avec bulles, jets et vagues) est aussi équipée de spots de chromothérapie © Radio France - Nicolas Blanzat

"On ne se croit pas à l'hôpital, on est dans un cocon et on s'évade"

De quoi offrir détente et apaisement aux malades, "on se vide la tête et on ne pense plus à rien" avoue Sandrine, la première à en avoir profiter. "Quand on est dans la baignoire, on ne se croit pas à l'hôpital", poursuit-elle, malgré sa lutte contre la maladie, "on est dans un cocon, on s'évade." Et ici on en parle souvent d'autre chose que du cancer. "C'est une relation du corps qui est totalement différente des soins infirmiers", explique Maryline, esthéticienne dans le service, "alors les patients peuvent être amenés à parler davantage, à lâcher des confidences ou des choses comme ça." La prestation, faite à la demande, est entièrement gratuite et a également donné lieu à certaines observations. "On s'est rendu compte que ça faisait presque autant de bien qu'un médicament" dit le docteur Laure Vayre, responsable du pôle cancérologie. Car dans plusieurs cas déjà, cela a permis de réduire la prescription d'anxiolytiques. "Que du bonheur pour le patient", grâce à plusieurs mécènes (Ligue contre le cancer, Rotary club Brive/Malemort, Crédit Agricole) qui ont financé le lit de flottaison et la baignoire de balnéothérapie pour un montant d'environ 15.000€.

Un "ciel étoilé" composé de multiples points lumineux est disposé au plafond au dessus de la baignoire © Radio France - Nicolas Blanzat