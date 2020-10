Hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne : une bonne partie des revendications des soignants satisfaite

Une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital public. Le collectif Inter-Hôpitaux a décidé de se joindre à l’appel de la CGT, de SUD, et des collectifs Inter-Urgences et Inter-Bloc. Ils veulent obtenir une revalorisation significative des salaires et des embauches massives immédiates.

Au centre hospitalier du Haut-Anjou, à Chateau-Gontier-sur-Mayenne, le collectif Inter-Urgences se dit pleinement solidaire du mouvement nationalmais reconnait qu'après 18 mois de mobilisation il y a eu des avancées concrètes pour améliorer le quotidien des blouses blanches.

Ici, le personnel a obtenu une infirmière d'accueil et d'orientation, un poste d'aide-soignant de nuit supplémentaire et aussi des aide-soignants qui travaillent désormais sur 12 heures. Cette modification de durée de travail permet une meilleure coordination avec les infirmières précise Sylvie Ronflet, la porte-parole des soignants castrogontériens : "avant on ne travaillait pas en binôme, on était obligé de faire des transmissions en plein milieu de journée et ça cassait notre rythme de travail. Les aide-soignants, qui travaillaient l'après-midi, n'avaient pas forcément tous les éléments des patients. On n'a plus de coupure. C'est un gain de temps, moins de perte d'informations et c'est une meilleure prise en charge de nos patients".