Cognac, France

L'annonce de cette "réduction capacitaire" avait été faite, au début du mois de septembre, par le directeur de l'hôpital, pour tenter d'endiguer le déficit annoncé de la structure, qui devrait atteindre les 3 millions d'euros. Face à cette situation, le maire de Cognac, Michel Gourinchas, président du conseil de surveillance, et les syndicats avaient appelé usagers et agents hospitaliers à se rassembler sur le parvis ce vendredi en début d'aprèsmidi. Ils étaient deux cents à avoir répondu à l'appel, et à suivre les administrateurs dans la salle du conseil pour assister à la réunion. Le maire et les syndicats ont exposé leur position, donnant lecture d'une motion qui demandait le maintien des postes et des lits, voire leur augmentation pour développer l'activité de l'établissement. Ils ont ensuite écouté la réponse de la directrice de l'ARS en Charente : "Nous n'avons pas des problèmes de charges, a indiqué Attika Uhel, mais des problèmes de recettes. Il faut rendre l'hôpital de Cognac plus attractif".

Usagers et agents hospitaliers ont assisté à la réunion © Radio France - Pierre MARSAT

La directrice territoriale de l'Agence Régionale de Santé en Charente a ensuite proposé trois axes de travail pour endiguer le déficit de l'hôpital : resserrer la coopération public-privé entre l'hôpital et la clinique, favoriser l'hospitalisation à domicile, et créer des filières hospitalières de territoire.

Reportage au conseil de surveillance de l'hôpital de Cognac Copier