Hôpital de Dax : l'accès au service des urgences est encore plus restreint cet été

"Un accès aux urgences régulé la nuit, renforcé cet été mais pas fermé", précise la direction du centre hospitalier de Dax (Landes). Depuis le 28 septembre 2022 , le service des urgences de Dax est régulé la nuit à partir de 20 heures jusqu'à 8 heures du matin, faute de médecins en nombre suffisant.

Il faut donc au préalable contacter le numéro 15 ou le 112, et ne pas vous rendre directement aux urgences la nuit. Les assistants de régulation médicale, du Samu 40, vous redirige vers les urgences si c'est vital, vers votre médecin traitant, ou vers un spécialiste.

Un accès limité dès 17h aux urgences vitales

Au service des urgences de Dax, les équipes médicales n'étant pas au complet pendant les nuits du 8 juillet au 16 juillet, et du 5 août au 10 août, juste avant les férias de Dax, l'accès aux urgences sera très restreint dès 17 heures à 8h du matin.

Sauf pour les urgences vitales, obstétricales et toute personne victime de violences. Les urgences ne sont pas pour autant fermées mais le service tourne avec très peu d'effectif, un seul médecin de garde sur place. D'où l'importance de contacter le centre de régulation des appels, le 15. "Il a fallu trouver une solution face à une situation très critique, en accord avec le centre hospitalier de Mont-de-Marsan et l'ARS (Agence régionale de Santé)", explique Stéphane Jacob, le directeur du CH de Dax. Il évoque un problème de recrutement, des départs de médecins, et des arrêts maladies, une situation qui s'aggrave depuis avril 2023. "Il manque 12 médecins", souligne le chef d'établissement.

Qui plus est, la période estivale est plus importante, avec l'arrivée des touristes sur nos côtes landaises, le nombre de passages quotidien aux urgences augmente, et s'élève à 150, au lieu de 110 les autres mois de l'année.

Trois lignes supplémentaires du SMUR (structures mobiles d'urgence et de réanimation) sont mises en place pour l'été : à Seignosse, à Mimizan et à Biscarrosse.

Pas de filtrage aux urgences la nuit à l'hôpital Layné

Au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, "même si l'on ne dirait pas non à de nouveaux médecins, soignants, nous ne rencontrons pas ces problèmes d'effectifs", explique prudemment Cédric Dubois, à la tête du service communication. Mais tout patient, surtout la nuit, doit privilégier le numéro 15, avant de se rendre aux urgences. "Pas de filtrage aux urgences la nuit ", réplique Marc Bruneau, le représentant CGT à l'hôpital de Mont-de-Marsan, "pour l'instant".