Hôpital de Dax : l'accès aux urgences restreint la nuit à partir de ce mercredi

Après Bordeaux et Pau, l'hôpital de Dax (Landes) va restreindre à son tour l'accès aux urgences la nuit, pour les désengorger. A partir de ce mercredi 28 septembre 2022, les patients qui se présenteront devant l'établissement de 20h à 8h trouveront portes closes. Les urgences ne seront pas pour autant fermées mais les patients devront auparavant appeler un médecin régulateur au téléphone qui dira, en fonction des symptômes, s'il est possible ou non de s'y rendre. En cas d'urgence vitale, c'est le 15, numéro du Samu, qui est à composer. En cas d'urgence non vitale, il est conseillé d'appeler le 116 117. Seules les femmes enceintes ne sont pas concernées par cette restriction et pourront continuer à aller aux urgences sans appeler de médecin régulateur.

"Il a fallu trouver un nouveau dispositif pour tenter de soulager les équipes" explique Stéphane Jacob, directeur de l'hôpital de Dax. Il évoque une accumulation de patients ces dernières semaines aux urgences de Dax, liée à un manque de personnel qui a conduit l'hôpital à fermer des lits. "On rencontre des difficultés importantes de recrutement [...], dans ce contexte particulier il faut trouver des solutions pour arriver à maintenir le service public hospitalier" déclare Stéphane Jacob.

Selon la direction, en moyenne 35 patients sont pris en charge en moyenne la nuit aux urgences de Dax, dont 22 viennent par leur propre moyen. Parmi ces 22, certains ne pourront plus donc aller en urgence, parce qu'ils seront incités par le médecin régulateur à consulter en médecine de ville, quitte à attendre le lendemain matin.

Un téléphone à l'entrée des urgences

Pour permettre aux personnes n'ayant pas de ligne téléphonique de joindre un médecin régulateur, un téléphone sera installé la nuit à l'entrée des urgences de Dax. Et une personne de l'hôpital sera présente pour informer les patients du nouveau dispositif.

Cette régulation à l'entrée des urgences est, pour l'instant, une expérimentation de 15 jours mais qui peut être renouvelée, précise la direction.