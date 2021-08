Hôpital de Dax : un patient traité pour le Covid en réanimation transféré à Pau par manque de place

Deux semaines après le déclenchement du plan blanc à l’hôpital de Dax, où en est on ? Il y a bien eu une légère augmentation de l'activité liée aux admissions de patients touchés par le Covid. Selon la direction de l'hôpital de Dax, 10 patients ont été admis la semaine dernière en service Covid ou en réanimation. Ils étaient 15 en ce début de semaine. Mais ce n'est pas, pour le moment, une dynamique continue puisque la situation se stabilise sur ces deux dernier jours.

"Il y a eu une petite vague"

Il y a aussi eu une légère augmentation du nombre de patients admis en réanimation au début de cette semaine. L’hôpital de Dax a dû traiter jusqu'à cinq patients touchés par une forme grave du Covid ce lundi mais, ce mercredi, ils ne sont plus que trois. Pour Jean-Michel Audouy, directeur des ressources humaines de l'hôpital de Dax, l'impact de cette quatrième vague qui a touché le département des Landes en terme de contaminations recensées ne s'est pas fortement répercuté sur l'hôpital de Dax : "Non ce n'est pas très fort, pour l'instant en tout cas. Il y a eu une petite vague mais ce n'est pas encore aussi que ce qu'on pu connaitre les établissements qui sont directement sur la côte".

Un patient en réanimation transféré à Pau

Cet impact modéré de la quatrième vague sur l'hôpital de Dax n'a pourtant pas empêché l'établissement de devoir transférer un patient Covid soigné en réanimation vers l’hôpital de Pau au début de cette semaine. "Non pas que l'on avait trop de patient Covid en réanimation mais c'est que la totalité des patients qui sont accueillis nous a emmené à voir la capacité maximale atteinte", explique le directeur des ressources humaines. Car l'hôpital de Dax connait, comme tous les été, une augmentation de sa fréquentation dû au tourisme. "Oui, on peut le dire comme ça", tempère Jean-Michel Audouy, "mais il ne faut pas non plus négliger l'activité locale. Les Landais aussi ne sont pas nécessairement partis très loin et ils sont toujours présents dans le département".

Transférer plutôt que d'ouvrir des lits

Transférer des patients entre service de réanimation d’hôpitaux à proximité, c'est la stratégie privilégiée par l'Agence Régionale de Santé lorsqu'elle a déclenché le plan blanc il y a deux semaines explique Michel Glanes, le directeur par intérim de l'hôpital de Dax, qui est aussi d'ailleurs, le directeur de l'hôpital de Bayonne.

Un hôpital de Bayonne qu'on sait au bord de la rupture. Déjà 6 patients Covid en réanimation à l’hôpital basque ont été transférés : 5 à Pau et 1 à Dax la semaine dernière. On a donc appris ce jeudi, qu'au début de cette semaine, un patient en réanimation à Dax a été transféré en direction de l’hôpital de Pau. Mais pourquoi transporter des patient intubés plutôt que d'ouvrir des lits de réanimation supplémentaires ?

Parce que c'est plus compliqué d'ouvrir des lits selon la direction de l’hôpital de Dax : "avant d'augmenter la capacité en réanimation avec tout ce que cela mobilise comme personnel supplémentaire et comme désorganisation, il faut voir si les hôpitaux environnant, c'est à dire Bayonne, Pau, Dax et Mont-de-Marsan, sont en capacité de s'entraider", explique Michel Glanes. Ouvrir des lits supplémentaires impliquerait par exemple de déprogrammer des intervention chirurgicales.

Ces transferts de patients ne sont possibles qu'avec l'accord des familles et ces transferts de patients ont aussi permis de ne pas activer un des leviers du plan blanc : aucun soignant n'a pour le moment été rappelé de ses vacances à Dax selon la direction.