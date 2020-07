Hôpital de Granville : "Bientôt il n'y aura plus ici que des convalescents et de la gériatrie"

Des soignants, des habitants, des élus et notamment le nouveau maire de Granville sont venus "défendre l'hôpital" de la ville en ce 14 juillet, lors d'un rassemblement en fanfare à 11h devant l'établissement.

Depuis 2007 et la fermeture de la maternité, plusieurs services importants ont été déménagés vers l'établissement d'Avranches : la cardiologie, la chirurgie, le Smur secondaire, tout récemment le service gastro-entérologie et la direction vient d'annoncer que la pneumologie y serait également transférée l'an prochain. C'est la goutte d'eau qui a provoqué ce rassemblement.

Cela vient d'être annoncé il y a à peine un mois, juste après la crise du Covid. On nous avait promis d'arrêter les restructurations, les fermetures de lits, ca n'est pas le cas. Bientôt il n'y aura plus ici que des convalescents et de la gériatrie, lance Cyril Thieulent ambulancier et secrétaire général de la CGT du centre hospitalier Avranches-Granville.