Hôpital de Grenoble : "On a un plan pour rouvrir 120 lits en septembre prochain", assure la directrice du CHU

Alors que la crise s'aggrave à l'hôpital de Grenoble , la directrice du CHU de Grenoble Monique Sorrentino assure sur France Bleu Isère que "la réouverture de lits est une priorité absolue et totale". Une manière de calmer la colère des soignants et des syndicats. Les arrêts de travail se multiplient ces derniers jours. A l'hôpital couple-enfant, dix infirmières sur 11 aux blocs opératoires sont en arrêt de travail.

"On a un plan très précis de réouverture de 120 lits. Mais ils n'interviendront qu'en septembre, au sein du CHU mais aussi dans les autres établissements du territoire", assure Monique Sorrentino. "En attendant, on fait appel à des personnes qui veulent bien travailler plus, on tente de recruter en permanence, on a lancé une campagne de communication dans la ville".

200 fermetures de lits par an depuis la pandémie de covid

Cependant, ces ouvertures de lits ne compenseront pas les fermetures opérées depuis le covid. "Depuis la pandémie, on a environ 200 lits fermés sur l'année. Avant le covid, on en fermait environ 80 à 100 par an, donc on en ferme deux fois plus. Cela se fait sentir sur nos organisations."

Concernant la crise aux urgences, où un homme de 91 ans est mort récemment après avoir patienté trois jours aux urgences , Monique Sorrentino concède qu'"il faut qu'on réorganise les choses, mais nous avons plusieurs outils juridiques pour recruter des médecins intérimaires ou sur des contrats à durée déterminée, ou alors avec des tous petits temps de travail, pour venir aider les équipes d'urgence. Et avec des modes de rémunération qui sont intéressants".