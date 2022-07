Hôpital de Guingamp : "nous ne sommes pas satisfaits des conclusions du rapport Rossetti"

Selon les conclusions du rapport Rossetti, auxquelles les élus ont eu accès, il ne sera plus possible d'accoucher à Guingamp

Le président de Guingamp-Paimpol Agglomération n'est "pas satisfait des conclusions du rapport Rossetti". En ouverture du conseil communautaire qui s'est tenu mardi soir, Vincent Le Meaux a réagi à la présentation qui en a été faite aux élus, la veille. Ce rapport, qui doit sceller l'avenir de l'hôpital de Guingamp, dans les Côtes d'Armor, sera remis ce jeudi au groupement hospitalier territorial d'Armor.

Pas d'accouchements à Guingamp

Selon les élus qui ont consulté ces conclusions, il n'y a rien de neuf, malgré la mobilisation des élus et de la population du territoire. "On reste sur le scénario d'une fermeture des services de chirurgie la nuit, l'impossibilité de faire des accouchements à Guingamp, malgré la présence du pôle périnatal, et de réduire le dispositif des services d'urgences", a détaillé Vincent Le Meaux.

"Effacer Guingamp et son territoire"

Pour l'élu socialiste, avec ce rapport, on risque "d'effacer Guingamp et son territoire". C'est la raison pour laquelle le président de Guingamp-Paimpol Communauté a indiqué qu'il allait solliciter "une audience en urgence" à la nouvelle ministre déléguée en charge de l'organisation territoriale et des professions de santé, Agnès Firmin-Le Bodo. Et il ajoute qu'il ne rencontrera plus Bruno Rossetti, le chargé de mission auteur du rapport sur l'avenir de l'hôpital de Guingamp, tant que lui et une délégation n'auront pas été reçus par la ministre.

Samedi, une manifestation pour la défense de l'hôpital de Guingamp a réuni plusieurs centaines de personnes.

