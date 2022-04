Hôpital de Laval : huit fermetures de nuits prévues aux urgences en mai

Depuis novembre, on connaît la chanson à Laval : huit nuits de fermetures sont prévues aux urgences de l'hôpital au mois de mai à cause du manque de médecins. Seules les urgences vitales seront prises en charge entre 18h30 et 8h30.