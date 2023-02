Hôpital de Laval : le plan blanc est levé, la situation reste tendue

Le plan blanc est levé à l'hôpital de Laval. Les indicateurs épidémiologiques s'améliorent, l'Agence régionale de santé a donc demandé à la direction du centre hospitalier de ne plus maintenir ce dispositif. Il permet de mobiliser plus facilement des professionnels de santé et de déprogrammer des opérations.

L'hôpital de Laval avait déclenché son plan blanc le 2 novembre 2022. La situation reste tout de même tendue, le niveau 1 du plan de mobilisation interne est maintenu.