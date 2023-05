Hôpital de Laval : un nouveau bâtiment pour améliorer les conditions de travail des soignants

Les soignants des urgences de Laval ont de nouveaux locaux : 185 m2 de bâtiments préfabriqués pour accueillir quatre bureaux, deux chambres de garde, une salle de pause et une salle de réunion. Ces locaux vont leur permettre d'exercer dans de meilleures conditions, même si ça ne change rien à la situation catastrophique que subit le service. 14 nuits de fermeture sont prévues en mai, faute de médecins disponibles. Une situation éprouvante, témoigne Caroline Brémaud, la cheffe du service.

"Des conditions de travail difficiles et stressantes"

"Moralement, c'est difficile parce qu'on n'est pas venu là pour ça. Nous, ce qu'on veut, c'est apporter du soin, apporter notre aide aux gens. C'est vrai que renvoyer les patients sur d'autres hôpitaux, ça fait mal au cœur. Ce n'est satisfaisant pour personne. Ce n'est pas satisfaisant non plus pour les collègues qui reçoivent les patients. Ça crée des conditions de travail qui sont difficiles et stressantes."

"On ne sait même si c'est la nuit ou le jour"

Grâce à cette première phrase de la restructuration des urgences, la cheffe des urgences reconnaît de meilleures conditions de travail, à commencer par avoir de la lumière dans les bureaux et les salles de pause et de réunion. "Ça peut paraître une évidence, mais actuellement, on mange dans une pièce de 9m2 sans lumière naturelle, raconte-t-elle. Et quand on fait 24 heures de garde, on ne sait même pas si c'est le jour, la nuit, s'il fait beau ou s'il fait froid. Donc c'est indispensable."

La deuxième phrase des travaux, qui prévoit un nouveau poste de soin et la troisième, qui va agrandir la salle d'attente, permettront aussi de mieux prendre en charge les patients, ajoute Caroline Brémaud. "Actuellement, quand on fait uriner quelqu'un derrière un paravent, ce n'est pas très agréable, ni pour la personne ni pour nous, parce qu'on n'a pas l'impression de faire du bon travail. Donc là, on aura une pièce dédiée." Cette restructuration des urgences de l'hôpital de Laval, qui coûte 1,5 millions d'euros sur les 81,5 promis à l'hôpital par l'État , doit être terminée mi-septembre. Mais elle ne résoudra pas le problème principal de l'établissement qui reste le manque de lit et de bras, conclue la cheffe des urgences.