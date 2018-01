Depuis mercredi, les syndicats Force Ouvrière et CGT appellent à une grève illimitée au centre hospitalier de Laval. En trois ans, une centaine de lits auraient fermé. Dans les couloirs et les différents services, la situation est tendue.

Laval, France

Le service des urgences est par exemple débordé avec 94 passages par jours en moyenne et des pics à 125 certains jours. Les syndicats CGT et Force Ouvrière réclament plus de moyens. Et la réouverture d'une centaine de lits, supprimés ces trois dernières années d'après eux. Le point d'orgue de la mobilisation sera le 8 février prochain avec un rassemblement du personnel dans le hall de l'hôpital. Cependant, Frédéric Marie, secrétaire général Force Ouvrière craint que la mobilisation soit faiblarde.

D'après la direction des ressources humaines de l'hôpital, la grève n'a mobilisé qu'un seul agent (sur plus de 960) pour la journée de jeudi. La réalité dans les couloirs de l'hôpital serait très différente, avec du personnel en moins, d'après ces patientes croisées sur le parking. "On ne s'occupe pas de nous, on passe des heures sur les chariots d'attente (...) les urgences sont débordées (...) on ne prend pas le temps nécessaire pour vous soigner" peut-on entendre.

Dans les prochains jours, la député mayennaise Géraldine Bannier (LREM) rencontrera la ministre de la santé pour lui remettre une lettre explicative de la situation à Laval.