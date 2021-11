Hôpital de Mamers : les urgences fermées, élus et habitants manifestent ce mardi

La décision est tombée comme un couperet. "Le mardi, le ministre de la santé, en visite au Mans, affirme que les services d'urgences sont sa priorité. Le lendemain, nous apprenons la fermeture de celui de Mamers pour un mois", s'étonne Frédéric Beauchef. "C'est un système qui marche sur la tête!", lâche le maire de cette commune de 5.000 habitants dans le Nord Sarthe. Dans une démarche peu habituelle de sa part, l'élu membre du parti Les Républicains, appelle les habitants à manifester leur mécontentement ce mardi 23 novembre à 14h devant le centre hospitalier. "Nous allons faire pression et nous battre pour que la direction revienne sur sa décision", explique Frédéric Beauchef. Le projet prévoit la fermeture du service des urgences de l'hôpital de Mamers pour quatre semaines, à partir du 29 novembre.

"On met la population en danger"

Pour l'élu, par ailleurs président du comité de surveillance de cet établissement, jumelé avec celui d'Alençon, la situation est alarmante. "On met la population en danger. C'est quelque chose de très choquant!", affirme-t-il. "Si les urgences ne sont pas là, l'offre de soins recule de 25 kilomètres", résume, pour sa part, Serge Lotton. Le Mamertin, ancien employé de l'hôpital et ancien responsable syndical, a entrepris de relancer un comité de défense et de soutien de l'établissement. Le retraité rappelle que cette fermeture des urgences ne concerne pas que la seule commune de Mamers mais toutes les communes aux alentours, dans un rayon d'une trentaine de kilomètres.

à lire aussi Sarthe : les fermetures temporaires des urgences des petits hôpitaux entraînent un afflux au Mans

"Nous touchons une population nettement plus âgée que la moyenne nationale et même régionale, une population plus pauvre aussi. Devoir faire de la route peut décourager les personnes qui ont des pathologies très graves de se faire soigner", explique-t-il. "L'offre de soins de proximité est condamnée pour cette population. C'est inadmissible!", tranche Serge Lotton. Même si les choses ne sont pas présentées ainsi, la fermeture des urgences de Mamers permettrait à une partie du personnel d'aller travailler temporairement sur le site d'Alençon.

Manque de médecins et urgences très fréquentées

Or en Sarthe, département fortement touché par la désertification médicale, le recours aux services de l'hôpital est devenu un réflexe. Faute de praticiens en nombre suffisant, "les gens vont naturellement aux urgences", rappelle le maire de Mamers. Frédéric Beauchef a initié une pétition pour que les habitants puissent exprimer leur mécontentement et ainsi peser sur les décisions à venir. "On est conscient qu'il y a des problèmes d'effectifs au centre hospitalier", reconnaît l'élu. "Il manque énormément d'infirmières et d'aides soignantes. Mais nous avons fait des propositions de réorganisation des services qui permettraient de maintenir les urgences ouvertes".

Le maire de Mamers a initié, lui-même, une pétition en ligne (Capture d'écran) - Capture d'écran

"Sanctuariser les urgences"

Pour le maire de Mamers, "les urgences doivent être sanctuarisées". C'est l'une des raisons pour laquelle Serge Lotton se dit "optimiste", malgré son inquiétude. Les habitants comme les responsables politiques se sont rapidement mobilisés", constate-t-il. "J'espère que la direction de l'hôpital fera marche arrière", ajoute le Mamertin à l'origine du nouveau "Comité de défense et de soutien aux usagers de l'hôpital de Mamers".