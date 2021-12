Hôpital de Mayenne : des délégations de la France entière rejoignent la manifestation à Paris

Plus de 200 Mayennais se retrouvent à Paris samedi 4 décembre pour dénoncer le plan de mutualisation des hôpitaux de Laval et Mayenne. Le cortège qui doit gagner le ministère de la Santé, va être rejoint par des délégations de soignants de la France entière.

Usagers, soignants, élus, représentants syndicaux mayennais, quatre cars en tout, filent à Paris ce samedi 4 décembre pour manifester contre le projet de réorganisation des services des centres hospitaliers de Laval et Mayenne. Une délégation sera reçue au ministère de la Santé à 14 heures. Mais de nombreuses organisations des Pays de la Loire et même d'autres régions ont décidé de rejoindre le cortège. Plusieurs centaines de personnes pourraient être présentes.

Ce quatre décembre pourrait être le début d'une grande lutte pour l'hôpital public

Au moins 210 Mayennais partiront samedi matin de Laval et Mayenne. Parmi eux des usagers, l'association Audace 53 qui les représente, ainsi que des syndicats de soignants dont Force Ouvrière. Seront aussi présents des élus régionaux, huit maires dont ceux de Laval et Mayenne et les député Yannick Favennec et Guillaume Garot.

Mais sur place ils pourraient être rejoints par des soignants de la France entière, qui ont décidé de se rallier au mouvement. "La mobilisation pour l'hôpital de Mayenne touché partout, s'enthousiasme Sébastien Ladreux, représentant FO des salariés de l'Hôpital Nord-Mayenne. Ce quatre décembre pourrait être le début d'une grande lutte pour l'hôpital public".

Ce serait un affront de ne pas être reçu par le ministre de la Santé

Le cortège partira en fin de matinée de la place Vauban à Paris pour se rendre au ministère de la Santé, où une délégation sera reçue à 14 heures. Pour l'instant, on ne sait pas si ce sera Olivier Véran qui la recevra en personne. "Nous avons passé 1 heures 20 avec Jean Castex en préfecture lors de sa venue en octobre, se rappelle Pascal Grandet, président d'Audace 53, l'association des usagers de l'Hôpital de Mayenne. Ce serait un affront de ne pas être reçu par le ministre de la Santé."

Des avancées dans le dossier

Une manifestation qui se veut une démonstration de force alors que le dossier de la mutualisation des hôpitaux de Laval et de Mayenne a enfin redémarré selon les organisateurs du rassemblement, Audace 53 et FO. Le médiateur envoyé par Jean Castex, comme annoncé lors de sa venue à Laval le 27 octobre, est arrivé. Mercredi 1er décembre, Daniel Moinard a reçu tour à tour des personnels de l'Hôpital de Laval et les associations d'usagers. "Nous l'avons senti à l'écoute et bienveillant", nous confient-ils. Il devrait rendre son rapport fin décembre.