Hôpital de Mayenne : nouvelle manifestation le samedi 9 octobre

Une nouvelle manifestation aura lieu à Mayenne, le 9 octobre à l'appel du syndicat Force Ouvrière et de l'association Audace 53, l'association des usagers de l'hôpital de Mayenne. Une mobilisation pour redire non au projet de transfert de certains services vers l'hôpital de Laval prévu par l'ARS.

Ce n'est pas un baroud d'honneur, mais une nouvelle étape dans la lutte contre le "dépeçage de l'hôpital public de Mayenne" estiment Force Ouvrière et Audace 53 (Association des usagers pour la défense de l'hôpital et des services publics de santé du Nord-Mayenne). Le samedi 9 octobre, les habitants et les élus sont de nouveau appelés à défiler pour s'opposer au projet de transfert de services du centre hospitalier du Nord-Mayenne à celui de Laval, désiré par l'Agence Régionale de Santé.

Une opération qui aurait des conséquences dramatiques pour les habitants du nord du département expliquent le syndicat et l'association : la fin de la chirurgie conventionnelle et la chirurgie d'urgence. Le 26 juin dernier, près de 2.000 manifestants s'étaient déjà rassemblés dans les rues de Mayenne. "Il faut que l'on se mobilise encore. Il nous faut absolument un hôpital près de chez nous. Aller jusqu'à Laval ou plus loin pour consulter un spécialiste c'est très compliqué. Déjà qu'ici on a du mal à voir un médecin traitant...", lâche Anne-Marie habitante de la Chapelle-au-Riboul.

"Quand c'est non, c'est non"

Irène de son côté vit à Villaines-la-Juhel. L'hôpital de Mayenne c'est donc aussi le sien. Cette dame en a d'ailleurs eu très concrètement besoin l'an dernier. "En pleine nuit j'ai été hospitalisée d'urgence à cause d'un cancer du sein. Je devais descendre très vite à Laval. Mais quand j'ai appelé le 15, ils ont fait en sorte que je puisse finalement m'arrêter à Mayenne ! C'est quand même génial que deux hôpitaux travaillent ensemble pour pouvoir sauver des gens non ?" interroge Irène.

"Quand c'est non, c'est non", abonde Sébastien Lardeux secrétaire départemental Force Ouvrière, qui travaille à l'hôpital de Mayenne. "On a dit non en juin à l'ARS, et on redira non en octobre à l'ARS (...) la population n'est pas responsable de l'endettement ou des difficultés de recrutement de l'établissement", déclare-t-il. Le CHNM accuse un déficit d'environ huit millions d'euros par an.

Une visite au ministère de la Santé ?

La mobilisation du 9 octobre n'est qu'une nouvelle étape dans la contestation prévient Pascal Grandet, le président d'Audace 53. "Nous envisageons ensuite de monter au ministère de la Santé avec les élus. On a cru comprendre que des discussions allaient s'ouvrir avec l'ARS, mais il n'y en a pas eu", continue-t-il, faisant référence à la visite du directeur de l'Agence Régionale de Santé la semaine dernière qui s'est soldée par un statu quo. Un délai d'un mois pour concerter encore et toujours a quand même été décidé par l'ARS. Insuffisant visiblement.