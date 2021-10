Hôpital de Mayenne : trois de mois de plus pour décider de son avenir

Pour la énième fois en quelques mois, le centre hospitalier du Nord-Mayenne est sous le feu des projecteurs. L'ARS et les directions des CH de Laval et Mayenne ont décidé ce lundi 4 octobre de s'accorder trois mois de délai supplémentaire. La question reste la même : quelle forme va prendre le partenariat de coopération entre l'hôpital de Mayenne et celui de Laval ?

Le transfert du service de chirurgie suspendu

Pour l'instant, le transfert du service de chirurgie conventionnelle du premier vers le second est gelé. Rien n'est moins sûr qu'il ne sera pas réexaminé après ces trois mois. L'ARS veut attendre d'avoir en main toutes les fiches de travail rédigées par les médecins de l'hôpital de Mayenne. Le but de ces fiches est d'établir le plus clair possible, le parcours du patient. Il s'agit de trouver les bonnes solutions entre les deux hôpitaux selon les pathologies présentées.

Une équipe pour deux hôpitaux

Pour rappel, le projet de partenariat de coopération a émergé en avril et devait se concrétiser à l'été. Mais la mobilisation des Mayennais a semble-t-il était trop forte et a forcé les autorités sanitaires à s'accorder un premier délai qui courrait jusqu'au mois d'octobre. Avec ce nouveau délai, les acteurs imaginent de nouvelles solutions comme la mise en place d'équipes médicales communes. En clair, une seule équipe travaillerait à la fois à Laval et à Mayenne pour un même service.

Il faudra donc encore attendre le début de l'année 2022 pour connaître la suite de l'histoire, alors que la campagne électorale battra son plein et que l'on sera à trois mois aussi, du premier tour de l'élection présidentielle.