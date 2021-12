Hôpital de Montaigu : les urgences ferment le soir du réveillon de Noël, faute de personnel

C'est un cas de force majeur. Face à la pénurie de médecins urgentistes et de pédiatres, le Centre Hospitalier Départemental de Vendée à Montaigu doit fermer son service des urgences le soir du réveillon de Noël, dès 20h ce vendredi 24 décembre. Une fermeture temporaire, pour l'instant jusqu'au dimanche 26 décembre à 9h du matin.

Pénurie de personnels

Dans un communiqué, le Centre Hospitalier justifie sa décision par des "difficultés à recruter des médecins remplaçants", et de manière plus générale, à trouver du personnel soignant. S'y ajoute aussi un nombre croissant de malades Covid-19, "en augmentation constante depuis plusieurs mois" : au 24 décembre, l'hôpital de Montaigu compte plus de 35 malades Covid dans ses services, dont 17 en réanimation. Une grande partie du personnel des urgences est donc réquisitionné pour d'autres interventions.

Dans ce contexte, faute de moyens humains et faute d'accueil aux urgences durant cette période de fêtes, les hôpitaux vendéens lancent plusieurs préconisations :

Appeler d'abord son médecin traitant tant que le besoin en soins ne relève pas de l'urgence

Appeler le 116 117 avant de se rendre sur place, au Centre Hospitalier

En cas d'urgence immédiate, contacter directement le centre 15, le Samu.

En pleine période de fêtes de fin d'année, les hôpitaux de Vendée appellent également la population à respecter les gestes-barrière au maximum et à porter le masque.