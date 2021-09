Hôpital de Montauban : l'offre de soins se dégrade-t'elle ?

L'intersyndicale du centre hospitalier de Montauban tire la sonnette d'alarme. Selon elle la situation des infirmières, aides soignants, agents d'entretien est pire qu'avant la crise du Covid et les patients en pâtissent.

D'après l'intersyndicale du Centre Hospitalier de Montauban la situation est pire qu'avant la crise du Covid. Au printemps 2019 l'établissement a connu trois mois de grève. Deux ans et demi plus tard après 18 mois de pandémie, le personnel soignant est à bout martèlent ensemble CGT, CFDT et FO.

Cadences qui ne laissent plus la place à l'écoute des patients

Un poste de soignant sur dix ne trouverait pas preneur, en raison de la pénibilité des tâches. Le Centre Hospitalier de Montauban est le plus grand établissement de soins du Tarn-et-Garonne. Il emploie près de 1048 soignants. 105 postes budgétés ne seraient pas pourvus indique la CGT. L'intersyndicale témoigne de réelles souffrances au travail et de cadences qui ne laissent plus la place à l'écoute des patients.

Epuisement professionnel

Agnès Séguéla est infirmière à l'hôpital de Montauban depuis 1986 et est aujourd'hui secrétaire du syndicat Force Ouvrière. Elle témoigne des retours alarmants de ses collègues : "leurs changements d'horaires au dernier moment, l'épuisement professionnel, et surtout ils craignent de ne plus pouvoir s'occuper correctement des patients."

Démissions de soignants

Des souffrances qui entraînent parfois des démissions pour une autre vie professionnelle dit Sarah Nougayrede, aide-soignante depuis 21 ans et syndiquée CFDT : "il y en a plein qui cherchent à changer de métier, j'en connais même qui sont passés d'aide soignante à secrétaire dans une entreprise de carrelage".

A la CGT Manuelita Vintar elle aussi témoigne des difficultés qu'elle rencontre en temps qu'infirmière : "quand je pars 15 jours il faut que je prépare trois semaines de piluliers, je dois travailler pour obtenir des vacances".

Sarah Nougayrede aide-soignante depuis 21 ans et syndiquée CFDT. © Radio France - Pascale Danyel

Personnel débordé : les patients s'en rendent compte

Une souffrance au travail que les patients constatent aussi. Marie-Hélène amène à l'hôpital sa voisine handicapée pour des soins et patiente dans sa voiture : "les infirmières sont débordées, pas très gentilles, c'est expéditif". Ce qui inquiète Marie-Hélène c'est que "un jour ou l'autre on va tous y venir à l'hôpital."

L'intersyndicale prévoit une action commune dans les jours à venir. Une délégation a été reçue ces derniers jours par les vice-présidents du Conseil Régional en charge de la santé et de la formation professionnelle Vincent Bounes et Marie Castro; ces derniers ont fait savoir qu'ils remonteraient les demandes du personnel à l'ARS et à la sous-préfète de Haute-Garonne.

L'Agence Régionale de la Santé elle aussi a rencontré les syndicats mais selon les représentants du personnel cela aurait débouché sur une impasse. L'ARS n'a pas donné suite aux sollicitations de France Bleu Occitanie.