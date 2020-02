Hôpital de Pau : 27 chefs de service démissionnent de leurs missions administratives

Pau, France

Ils ont officiellement et collectivement donné, ce mardi, leur lettre au directeur, Jean-François Vinet. Cette décision concerne la moitié des chefs de service, un geste inédit à Pau. Les démissionnaires entendent protester contre le manque de moyens. Dans leur lettre, ils écrivent : "Madame Buzyn n’a visiblement pas compris l’urgence de la situation à savoir le risque d’effondrement imminent du système hospitalier public. Elle continue à penser que les mesures qu’elle a annoncées en novembre seront suffisantes et nous a même proposé un rendez-vous dans deux mois pour en mesurer ensemble les effets... Ce n’est pas ce que nous demandions."

Des démissions en cascade, mais avec quelles conséquences ?

Les médecins préfèrent prévenir tout de suite : il n'y aura pas de répercussion directe sur la prise en charge des patients. "Nous continuerons à assurer nos missions de soins, d’enseignement et de recherche" écrivent-ils. Dans le fonctionnement au quotidien, cette décision ne change rien, parce que ces démissions concernent uniquement l'administratif. En fait, les démissionnaires se réservent le droit de participer ou non à certaines réunions, et cela pourrait éventuellement ralentir certaines décisions sur le long terme.

Une action symbolique

Il n'y a pas de volonté de blocage de la part des médecins, dans un système déjà sur la brèche, comme ils l'expliquent depuis des semaines. Ils demandent toujours davantage de moyens humains et matériels, pour faire tourner l'hôpital au quotidien, et la situation devient urgente.

"Nous demandons un plan d’envergure urgent avec un volet national et un volet régional." (lettre de démission collective)

Pour l'heure, malgré les annonces de la ministre de la santé Agnès Buzyn, il est impossible de savoir si l'établissement de Pau est sur la liste prioritaire en France, même si l'hôpital s'est déclaré plusieurs fois en tension. Il y a bien une enveloppe de 200.000 euros qui a été débloquée par le ministère pour financer du matériel du quotidien. Mais, visiblement, ce n'est pas suffisant pour calmer les inquiétudes des soignants.