Hôpital de Pau: une centaine de soignants observent une minute de silence pour dénoncer "la mort de l'hôpital"

Une centaine de professionnels de santé de l'hôpital de Pau se sont réunis ce vendredi à 13h30 devant l'établissement pour observer une minute de silence. Ils dénoncent "la dégradation de la prise en charge des patients" due au manque de moyens et d'attractivité des établissements publics de santé.

Une centaine d'aides-soignants, infirmiers, médecins ou cadres du Centre hospitalier de Pau ont observé une minute de silence, à l'appel du Collectif Inter Hôpitaux, pour dénoncer leurs conditions de travail, le manque de moyens de l'hôpital public en général et donc, la dégradation de la prise en charge des patients qui en découle.

Ils se sont réunis sur leur pause déjeuner, ce vendredi à 13h30, soutenus par quelques citoyens lambdas également présents. Ils comptent renouveler l'action chaque semaine, même jour, même heure.

Ils sont épuisés, ils nous disent qu'ils sont désolés mais qu'ils doivent se reposer.

Florence Pinsard, cadre de santé.

"On est là parce qu'on sent que nos conditions d'exercice, pour nous médecins mais aussi pour tous les soignants de l'hôpital, se dégradent d'année en année et que l'on n'est pas loin d'arriver au bout de ce que tout le monde peut donner. Tout le monde est épuisé, même en dehors de la conjoncture sanitaire actuelle", regrette Marion Sauvanier, médecin gériatre.

Sa collègue Florence Pinsard, cadre de santé dans le même service, a passé "4 heures ce matin à gérer les arrêts maladie des collègues pour le week-end. D'habitude, cela me prend 1h maximum ! Mais ils sont épuisés, ils nous disent qu'ils sont désolés mais qu'ils doivent se reposer". Sur 40 aides-soignants dans le service, par exemple, six sont actuellement en arrêt.

Stéphanie, infirmière depuis 21 ans, constate "toujours les mêmes problèmes de manque de moyens, d'attractivité et de reconnaissance depuis des années. Nous constatons au quotidien la souffrance des équipes, le départ des professionnels... on est là pour dénoncer la mort de l'hôpital public".

La campagne présidentielle est une bonne occasion d'interpeller [les personnalités politiques] sur ce sujet de l'hôpital public.

Marion Sauvanier, médecin gériatre.

"Nous aimerions pouvoir dire à nos patients que nous avons du temps pour eux", abonde William, aide-soignant. On a vu une lente érosion des effectifs au fil des années, nous avons des collègues démissionnaires, on a du mal à recruter... cela date de bien avant le Covid. Aujourd'hui nous remettons notre lutte en mouvement et espérons pérenniser ce rendez-vous hebdomadaire".

Jusqu'à quand ? "Jusqu'à ce que l'on obtienne au moins une écoute de la part du gouvernement ou des personnalités politiques. La campagne présidentielle est une bonne occasion de les interpeller sur le sujet de l'hôpital public", répond Marion Sauvanier.

Les soignants appellent tous les citoyens à venir les rejoindre chaque vendredi à 13h30 pour une nouvelle minute de silence devant l'établissement.