Hôpital de Privas : le directeur et des cadres reçoivent la prime Covid maximale, les syndicats manifestent

Entre 120 et 180 manifestants se sont retrouvés ce mardi midi devant l'hôpital de Privas en Ardèche. La prime Covid maximale de 1.500 euros ne peut y être touchée que par 40% du personnel. CFDT et FO regrettent que le directeur et des cadres se voient attribuer une part du gâteau.