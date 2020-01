Hôpital de Saint-Nazaire : retour à un fonctionnement normal au service des urgences

Un service normal est assuré depuis ce dimanche matin aux urgences du centre hospitalier de Saint-Nazaire. Faute de lits, l'accès avait été restreint aux seuls patients gravement blessés depuis samedi 4 décembre.

Un nombre de patients inhabituel

À l' hôpital on affirme que cette restriction "était nécessaire pour désengorger le service des urgences. Il y avait trop de patients et tous les lits étaient occupés". Si le flux important de malades après les fêtes de fin d'année est habituel, ce qui l'est moins c'est que les structures "d'aval" de l'hôpital soient fermées faute de médecins en nombre suffisant. Les patients, qui auraient dû quitter l’hôpital pour rejoindre ces structures (réadaptation, soins...) sont restés et "c'est ce qui a crée un goulot d'étranglement".

Le personnel de l'hôpital tient aussi à préciser que "malgré les restrictions, des malades qui n'étaient pas en situation d'urgence absolue ont été pris en charge. D'autres ont été réorientés vers le CHU de Nantes". Un communiqué de la direction est prévu ce lundi, pour détailler les événements qui ont conduit à cette situation.