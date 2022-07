Hôpital de Saintes : la nuit, il faut maintenant passer par le 15 pour accéder aux urgences pédiatriques

10.000 à 12.000 personnes passent chaque année par les urgences pédiatriques de l'hôpital de Saintes (Charente-Maritime). Un flux important, qui ne peut plus être traité correctement par les praticiens du service aujourd'hui. Si une dizaine de pédiatres sont nécessaires pour assurer les rotations de gardes de nuit dans l'année, là avec sept, et bientôt cinq à la fin août, le service est en grande tension.

La solution trouvée par l'hôpital saintais et validée par l'ARS, c'est donc de mettre en place une régulation sur l'été. Entre 22 heures et 8 heures 30 du matin, il faut d'abord composer le 15 avant de pouvoir être admis aux urgences.

"A l'autre bout du fil, c'est un médecin régulateur du SAMU qui apprécie l'urgence ou pas", précise Fabrice Leburgue, directeur des Centres Hospitaliers de Saintonge, "Il y a des mots-clés à repérer, et cela permet de décider ensuite s'il ouvre les portes des urgences, ou si, cela peut attendre le lendemain, et être traité par un médecin de ville ou un pédiatre."

Pour le docteur Delhomme, le chef du service des urgences de l'hôpital de Saintes : "Il fallait trouver une solution. Cela fait deux ans que cela dure. Assurer les gardes de nuit avec un faible nombre de praticiens, cela ne pouvait pas tenir très longtemps. Dix au moins sont nécessaires, là on est sept, et même cinq à la fin du mois d'août. Là, avec cette régulation, on a peut-être trouvé une solution pour qu'à terme, le service redevienne attractif. Il faut voir ce que cela donne dans le temps. Ce test mené l'été pourrait bien se poursuivre au-delà."

Une solution qui pourrait permettre de réduire le flux aux urgences pédiatriques de 10 à 20% selon la direction, 1000 à 2000 personnes environ.

