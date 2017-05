Hôpital de Thann : un centre de soins de jour ouvre ce mardi à la place des urgences

A l'hôpital de Thann, un centre de soins, baptisé polyclinique Thur-Doller, ouvre ce mardi 9 mai. Il prend le relais du service des urgences, fermé il y a six mois, en raison de la pénurie d’urgentistes. Elus et habitants s'étaient fortement mobilisés.

Il aura fallu six mois d'efforts pour trouver une solution. Ce mardi 9 mai, un centre de soins de jour ouvre à l’hôpital Saint Jacques de Thann. La nouvelle structure, baptisée polyclinique Thur-Doller, accueillera sept jours sur sept de 8 h 30 à 20 h 30 les urgences non vitales. Le service proposera en permanence un médecin, une infirmière et une aide-soignante.

Ouverture de la polyclinique Thur-Doller à l'hôpital de Thann le 9/05 pour assurer des soins de premiers recours de qualité à la population! pic.twitter.com/niiZe4O5nX — GHRMSA (@ghrmsa) May 4, 2017

Elle remplace le service des urgences fermé le 7 novembre 2016, faute de médecins urgentistes disponibles. La structure repose sur un partenariat entre la direction du groupement hospitalier Mulhouse sud Alsace, les médecins libéraux du secteur et l’agence régionale de santé. Les urgences vitales seront toujours prises en charge depuis Mulhouse.

C'est une structure expérimentale qui n'existe pas dans la réglementation, mais qui va répondre aux besoins de la population" - Catherine Ravinet, directrice adjointe du groupement hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace

C’est une excellente nouvelle pour les habitants des deux vallées qui s’étaient mobilisés avec leurs élus pour ne pas perdre ce service d'urgences, "un grand soulagement" même aux dires de Pascale Lichtenauer, déléguée du personnel CFTC.

"Je souhaite que les urgences de l'hôpital de #Thann rouvre au + vite" dit M. Touraine, la ministre de la santé https://t.co/K1D1oOYYgA pic.twitter.com/O1DM8yb7qW — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) November 8, 2016

LIRE AUSSI : Des centaines de personnes manifestent contre la fermeture des urgences à l'hôpital de Thann