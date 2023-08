Hôpital de Valence : "il y a des bureaux de consultation à plus de 30°C"

Alors que le ministre de la Santé est attendu ce mardi 22 août à Valence , c'est un médecin du centre hospitalier de Valence qui lance l'alerte. Il tient à rester anonyme. "On vit actuellement une canicule qui était annoncée. je pense qu'il y aurait pu avoir des actions pour éviter de travailler dans une ambiance supérieure à 30°C". C'est ce qu'il se passe en ce moment à l'hôpital de Valence, dans certains services et bureaux : une chaleur étouffante, et pas de clim.

"Il y a des bureaux de consultation où sont reçus les patients où la température dépasse 30°C ; ça m'agace profondément. La seule chose qui me rassure, c'est que les patients hospitalisés ne sont pas en danger. Mais le personnel... quand on travaille à 32°C, on travaille moins bien" ajoute-t-il.

"Près de 20% des locaux concernés" selon la direction

Joint par France Bleu Drôme Ardèche, le directeur de l'hôpital confirme cette situation et recontextualise : "83% des locaux de l'hôpital sont rafraîchis, et le reste ne l'est pas, c'est vrai". Il admet qu'il n'y a "pas de solution satisfaisante" dans l'immédiat, mais à "moyen et long terme". Des réponses qui ne conviennent évidemment pas aux médecins et aux syndicats. Karim Chkéri, le secrétaire CGT à l'hôpital, tacle la direction, "ça fait trois ans voire plus qu'on demande que des clims mobiles soient mises en place, la direction refuse du fait qu'on est entrain de moderniser l'hôpital. Mais ça traîne ! On attend toujours la sortie de nouveaux locaux de terre." Et d'ajouter : "Ils savent acheter des ventilateurs qui brassent de l'air chaud..." Le directeur explique en effet que le chantier de modernisation de l'hôpital résoudra le problème à terme. Les travaux doivent s'achever d'ici 2030. En attendant, la possibilité de réorganiser temporairement des services pour que toutes les consultations aient lieu dans des salles climatisées est aussi évoquée.