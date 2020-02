Hôpital de Valence : la CGT écrit au ministre après la mort d'une patiente dans un couloir des urgences

"La chanson « y’a de la colère dans le cathéter » prend tout son sens lorsque l’on lit ce signalement !" écrit la CGT au ministre de la santé Olivier Véran.

Le 12 février dernier, une patiente est morte, sur un brancard, dans un couloir des urgences, et le syndicat explique que le manque de moyens est en cause. "Si on avait eu du personnel à hauteur de la situation, peut-être que cette patiente serait en vie. Il y a de plus en plus de décès dans les urgences de France, faute de personnel, faute de moyens. La responsabilité incombe au gouvernement mais aussi au chef d'établissement" argumente Karim Chkeri, secrétaire du syndicat CGT de l'hôpital de Valence.

Patrick Méchain, le directeur adjoint de l'hôpital de Valence, souligne de son côté que "cette patiente avait 94 ans. Elle a été vu régulièrement par une infirmière qui a pris ses constantes. Des constantes pas alarmantes 30 minutes avant le décès. Une analyse approfondie de cet événement sera faite mais le défaut de soins n'est pas avéré."