Hôpital de Valence : réouverture du bloc opératoire, la cause des malaises toujours non identifiée

Valence, France

Quelle est la cause des malaises au bloc opératoire de Valence ? Le mystère demeure entier. Jeudi dernier, le 26 septembre, 22 personnes ont été prises de nausées, vomissements et fatigue soudaine. Depuis, une batterie d'analyses a été effectuée avec le véhicule spécialisé des pompiers et par un laboratoire externe : contrôle des centrales de traitement d'air, vérification des circuits de fluides médicaux notamment l'oxygène, vérification des prises d'évacuation des gaz anesthésiques. Rien ne posait problème. La pièce où se fait la dilution des produits de nettoyage a également été inspectée. Là non plus, rien d'anormal.

Les produits d'entretien et de désinfection changés par précaution

Par sécurité, les produits d'entretien, de désinfection et les masques ont été remplacés par de nouvelles dotations avec des numéros de lot différents. Et deux détecteurs portables multi-gaz ont été installés. Ces précautions prises, la direction de l'hôpital a décidé de rouvrir le bloc opératoire. Ce mercredi soir, les opérations urgentes seront assurées et l'activité programmée reprendra jeudi.

Durant les six jours de la fermeture complète, seules les femmes enceintes nécessitant une césarienne ont été accueillies dans une salle spécialement aménagée. Le Samu a dérouté les patients nécessitant une opération urgente sur les établissements hospitaliers des alentours. Et les interventions chirurgicales programmées ont été reportées. La direction de l'hôpital de Valence ne communique pas de chiffre sur le nombre de patients concernés.

Le même problème à l'hôpital de Montélimar trois semaines plus tôt

Une réunion extraordinaire du CHSCT (comité hygiène sécurité) s'est tenue à nouveau ce mercredi. Les délégués syndicaux en sont ressortis avec "beaucoup de questions" faute d'explication sur ce mystérieux phénomène. D'autant qu'il s'est produit exactement la même chose trois semaines plus tôt à l'hôpital de Montélimar. L'activité y avait repris après cinq jours de fermeture, sans qu'on découvre non plus la raison d'une série de malaises au bloc opératoire.