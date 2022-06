Hôpital de Vierzon : l'intersyndicale tire la sonnette d'alarme

Cet été, l'hôpital de Vierzon tournera au ralenti : 18 lits de moins en médecine, 7 en chirurgie et 12 en soins de suite et de réadaptation. "_Historiquement, dans les hôpitaux, sauf dans les zones touristiques, il y a toujours un ajustement des capacités liés au fait qu'il y a moins d'activité "_décrit Fabrice Laurain, directeur par intérim du centre hospitalier de Vierzon.

Mais cette année, la situation est plus compliquée. "Depuis le Covid, on a un certain nombre d'infirmiers qui quitte la profession et nous avons de plus ne plus de mal à recruter, malgré les mesures salariales du Ségur de la santé". Pour la direction, le constat est clair : les professions médicales sont en perte de vitesse en terme d'attractivité et les professionnels se font rare. Il est donc de plus en plus difficile de recruter.

Les urgences et la maternité en fonctionnement normal

Face au manque de personnels, l'hôpital est donc contraint de réduire la voilure mais la direction assure que les urgences et la maternité de Vierzon fonctionneront normalement, sans réduction de lits. En revanche, le scanner et l'IRM seront fermés deux semaines "à tout patient extérieur à l'hôpital".

Les syndicats ne peuvent que constater, eux aussi, cette difficulté à recruter. "Il y a des démissions, des personnes suspendues, des demandes de disponibilités, un manque d'étudiants dans les écoles d'infirmiers. Après le Covid, il y a de plus en plus de gens fatigués qui ont envie de changer de profession." constate Sandrine Banderier, du syndicat FO.

Au delà du constat, l'intersyndicale dénonce une "casse de l'hôpital public" : "L'ARS ne veut pas l'entendre mais c'est ce qui se passe. Dès le 16 avril, on a eu des lits de fermés. Et avec les fermetures de lits dans les autres hôpitaux du département, c'est une problématique départementale ! Qu'est ce qu'on va faire des patients qui vont attendre sur des brancards dans les couloirs des urgences ? On va les mettre où puisqu'il n'y a plus de lits dans les services ? "

D'après les calculs de la direction et des syndicats, une trentaine de postes d'infirmiers serait vacants et une vingtaine de personnes actuellement en poste comme infirmier.e.s à l'hôpital de Vierzon souhaiterait partir.