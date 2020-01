Hôpital des enfants à Bordeaux : capacité d'accueil des urgences triplée dès l'année prochaine

Les urgences pédiatriques du CHU de Bordeaux, tout comme l’intégralité du Pôle de l’Hôpital des enfants vont bientôt changer de visage. Les travaux d’aménagement viennent d’être officiellement lancés. Le nouveau bâtiment doit être opérationnel pour le printemps 2021.

Le bâtiment actuel sera dédié à l’hospitalisation, l’extension accueillera de son côté les urgences pédiatriques, les blocs opératoires et les services de réanimation. La capacité d’accueil des urgences pédiatriques doit être triplée.

Une entrée sera créée au niveau de la pelouse de Douet pour les piétons et les urgences.

Dr Brigitte Llanas, chef du Pôle pédiatrique et le chef du service de chirurgie infantile, Pr Eric Dobremez © Radio France - Laëtitia Heuveline

Actuellement, "on se sent à l’étroit" avouent les personnels. Et le chef du service de chirurgie, le professeur Eric Dobremez, d’ajouter : "Nous avons des délais pour organiser des interventions qui sont très longs. Les personnes attendent deux mois pour avoir un rendez-vous puis six mois pour être opérés. Sur un âge pédiatrique, c’est parfois déjà la moitié de la vie de l’enfant. De plus nous sommes les seuls à proposer de la chirurgie pédiatrique, sinon il faut aller à Poitiers Limoges ou Pau !"

À droite, le bâtiment circulaire existant, à gauche l'extension qui sera ouverte sur la rue de la pelouse de Douet © Radio France - Laëtitia Heuveline

Une politique de recrutement importante est attendue avec cette extension qui doit permettre d'obtenir 10.000 m² de surface, une unité d’hospitalisation de courte durée, quatre salles d'opération, 16 lits de réanimation supplémentaires.

Des travaux qui ont coûté plus de 26 millions d'euros.