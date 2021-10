Hôpital du Bailleul: un appel à la grève pour dénoncer le plafonnement du salaire des médecins intérimaires

Le chiffre parle de lui-même ! A l'hôpital du Bailleul, 19 des 20 urgentistes et anesthésistes sont des intérimaires. Sans eux, impossible de faire fonctionner les urgences ou la maternité. Avec le plafonnement de leur salaire, prévu dans le cadre de la loi Rist, leurs revenus risque de baisser de 20 à 40%, rendant les cliniques privées plus attractives. Marianne Belleguic est représentante de la CGT du pôle santé Sarthe et Loire et elle s'inquiète de voir ces médecins déserter l'hôpital public.

"C'est extrêmement grave"

"Les médecins remplaçants ont déjà reçu un courrier leur demandant de se positionner. Certains ont déjà signifié à la direction qu'ils ne voulaient pas être renouvelés chez nous, s'alarme Marianne Belleguic, alors que la loi Rist doit entrer en vigueur le 28 octobre. Priver un bassin de population de 100000 habitants d'un accès au service d'urgence, à la maternité, c'est extrêmement grave. Ces gens vont renoncer aux soins s'ils doivent à chaque fois faire deux heures de route."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Castex promet des adaptations

"Il y a véritablement urgence, confirme Sylvie Tolmont, députée de la Sarthe. Il y a tout un ensemble d'hôpitaux de proximité qui se retrouvent dans une situation incroyable du fait de l'application de cette loi. Nous avons une pénurie incroyable d'urgentistes et d'anesthésistes, ce qui vient aggraver la question de la désertification médicale parce que quand on n'a pas de médecins, on va aux urgences. Donc si les urgences sont fermées vous imaginez bien la détresse pour la majeure partie de notre population qui habite en zone rurale."

En faisant grève, Marianne Belleguic et ses collègues appellent le gouvernement à faire machine arrière. Questionné par Sylvie Tolmont sur le cas spécifique de l'hôpital du Bailleul devant l'Assemblée nationale la semaine dernière, Jean Castex a promis des adaptations du texte en fonction des territoires.