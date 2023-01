Hôpital du Blanc : 70 signatures à l'appel de la sénatrice pour le maintien de l'Unité de soins continus

L'Unité de soins continus de l'hôpital du Blanc est menacé de fermeture en juin 2023. La sénatrice de l'Indre, Frédérique Gerbaud, a lancé un appel le 5 janvier dernier. Dans sa lettre, elle interpelle le ministre de la Santé et de la Prévention François Braun. Un appel solennel qui a récolté plus de 70 signatures des maires des trois cantons du secteur du Blanc.

ⓘ Publicité

Après la maternité en 2019 et la cardiologie en 2021, la potentielle fermeture de l'USC de l'hôpital du Blanc révolte les élus. La sénatrice Frédérique Gerbaud ne veut pas se laisser faire. Après la signature de son appel solennel par 71 maires (sur 82), elle annonce une mobilisation à l'hôpital à la fin du mois de janvier. Les élus signataires se joindront à la mobilisation. Pour rappel, l'Unité de soins continus permet aux malades fragiles d'être pris en charge, souvent en attente de transfert.

Frédérique Gerbaud reste optimiste sur le futur de l'hôpital du Blanc, pour maintenir un service public ouvert, "ce secteur de la Brenne, du Blanc et au delà des cantons, c'est à peu près une population estimée à plus de 60.000 personnes qui n'ont pas toujours les moyens de se déplacer et qui doivent avoir donc un hôpital qui répond à sa mission de service public."

Les élus se mobilisent

Pour la sénatrice, sans la mobilisation des élus, le poids du message n'est pas le même. Fin janvier, avec les maires signataires, elle est déterminée à faire entendre sa voix et celle des Blancois. "J'ai vu beaucoup de gens qui habitent dans ce territoire nous dire qu'ils comptaient sur nous pour continuer. Il y a une forme d'angoisse chez les gens. L'angoisse, elle est totalement légitime. C'est de ne pas avoir accès à une offre de soins et c'est pour ça que ce combat, il est juste et légitime et c'est pour ça qu'il est fondé. Et donc je crois que le poids des élus qui accompagne la population est absolument nécessaire."

La sénatrice n'en n'a pas fini. Elle a déjà eu des contacts avec le ministère de la Santé et compte bien rencontrer le ministre pour lui faire part de la situation.

Parmi les signataires, Roland Caillaud, président de l'association des Maires Ruraux de l'Indre et maire de Pouligny-Saint-Pierre, Vincent Millant, président de la Communauté de Communes d'Eguzon-Argentin-Vallée de la Creuse et maire d'Argenton-sur-Creuse, ou encore le maire du Blanc, Gilles Lherpinière.

Pas d'inquiétude pour l'hôpital

Du côté d'Evelyne Poupet, la directrice du centre hospitalier de Châteauroux Le Blanc, elle s'est exprimée sur notre antenne de France Bleu Berry le 5 janvier dernier , elle se veut rassurante. "On ne perd rien du tout. On réorganise l'offre de soins différemment, on la sécurise et on la consolide. Nous allons réorganiser le parcours patient qui ne sera plus accueilli en unités de surveillance continue parce que tout simplement, on n'a pas les compétences médicales et paramédicales qui correspondent au fonctionnement de ces unités. Donc on sécurise de toute façon l'offre de soins du site hospitalier du Blanc. On n'a pas de service de réanimation, on n'a pas de chirurgie lourde non plus."