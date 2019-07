Hôpital du Haut-Anjou : les blouses blanches vont recenser les patients qui restent sur des brancards aux urgences

Château-Gontier, France

A l'hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne, les blouses blanches, qui poursuivent leur mouvement de grève, vont désormais recenser le nombre de patients qui restent sur des brancards pendant des heures aux urgences, faute de lits d'hospitalisation.

Le recensement va se dérouler du lundi au dimanche. Le but est de montrer à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, la situation explosive aux urgences : les conditions d'accueil et de prise en charge qui se dégradent, des moyens humains et matériels insuffisants. Depuis le début de l'année en France, plusieurs dizaines de milliers de patients auraient passé la nuit sur un brancard aux urgences.

Jeudi 25 juillet, l'ensemble du personnel du centre hospitalier du Haut-Anjou est appelé à débrayer une heure. Sur le marché de Château-Gontier-sur-Mayenne, ce même jour, des agents iront à la rencontre de la population et feront signer une pétition.