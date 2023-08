Hôpital : Élisabeth Borne annonce 1,1 milliard d'euros de revalorisations salariales pour les soignants

Comment attirer davantage de soignants à l'hôpital et notamment sur les postes de nuit ? En visite à Rouen ce jeudi, la Première ministre a fait plusieurs annonces sur la rémunération du travail de nuit et les gardes alors que l'hôpital fait face à un manque de personnel. Un milliard d'euros de revalorisations salariales va être débloqué par an au bénéfice des soignants à l'hôpital, en particulier pour le travail de nuit et le dimanche.

Les syndicats de médecins réclamaient depuis plusieurs mois l'aboutissement de négociations annoncées par Emmanuel Macron, qui avait promis, début janvier, d'"ouvrir le chantier de la rémunération du travail de nuit" et de la "permanence" des soins. Voici ce qu'il faut retenir du plan d'Élisabeth Borne.

Le travail de nuit et de week-end revalorisé

Pour le travail de nuit, soignants verront leur salaire majoré de 25%. À l’heure actuelle, ils bénéficient d’une mesure provisoire mise en place par l’ancien ministre Braun d'un euro par heure. Cette rémunération supplémentaire ne sera donc plus au forfait, mais au pourcentage de leur salaire. "Pour une infirmière à mi-carrière, cela représente 300 euros supplémentaires par mois" a précisé Élisabeth Borne. Le travail du dimanche et les jours fériés sera, lui, valorisé via une hausse de 20% de l’indemnité forfaitaire.

La hausse de l'indemnité de garde pérennisée

Les annonces de la Première ministre concernent aussi les gardes. Le dispositif pour l’instant transitoire qui prévoit une hausse de 50% de l’indemnité de garde va être pérennisé pour les médecins. Selon Matignon, cela représente 560 euros par mois pour un praticien en milieu de carrière qui effectuerait quatre gardes par mois. Enfin, le niveau des astreintes du public sera aligné vers celui du privé, qui est mieux disant.