Hôpital en crise : l'ARS Normandie assure "entendre" et "soutenir" les soignants à bout

Près de 55 000 appels ont été passés au SAMU de Rouen en décembre, le nombre de lits d'hospitalisation est en baisse, des patients qui patientent sur des brancards pendant plusieurs heures voire plusieurs jours : la situation est critique dans les hôpitaux normands. Invité de France Bleu Normandie ce jeudi matin, le directeur général de l'ARS reconnaît qu'il y a une "activité sans précédent, on a une activité dans ces services d'urgences et au SAMU qui est montée sous l'effet de trois épidémies à la fois, le Covid-19, la grippe, et la bronchiolite. On est passés à 22 000 appels au Samu par semaine, c'est 30% de plus que l'année dernière. On a aussi des taux d'hospitalisation très hauts. Et oui, il manque de la place, le tout sur un hôpital fatigué des vagues de Covid-19."

Thomas Deroche, le directeur général de l'Agence régionale de Santé de Normandie, Caen (Calvados), le 19 mars 2021. © Radio France

"Enormément de mesures pour revaloriser les salaires"

Questionné sur le fait que les soignants alertent depuis des années sur leurs conditions de travail, Thomas Deroche répond que "les soignants sont entendus, la difficulté c'est de faire face à des pics d'activité sans précèdent. On a mis en place un maximum de soutien. On a fait déprogrammer des activités, on renforce la réserve sanitaire avec des pompiers et des secouristes en renfort. On met des assistants en renfort de régulation médicale." Le directeur de l'ARS reconnaît des conditions de travail difficiles mais insiste sur les revalorisations salariales. "Il y a eu évidemment énormément de mesures de crise pour revaloriser les salaires, on a prolongé des mesures de revalorisation de salaires notamment pour le travail de nuit".

Le Ségur de la Santé a débloqué 20 milliards d'euros supplémentaire dans le système de santé en France, rappelle le directeur de l'ARS, mais selon lui, il faut "une refonte totale du système, il ne faut pas que l'hôpital soit le seul réceptacle, il faut que tout le monde se mobilise : la médecine de ville, par exemple, répond très bien à ce besoin."

