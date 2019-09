Hôpital en grève : à Épinal, les personnels soignants auraient pu quitter leur poste la nuit dernière

Épinal, France

Les assignations n'ont pas été refaites pour le mois de septembre par la direction et la DRH de l'hôpital. Ces assignations permettent de réquisitionner le personnel soignant de l'hôpital pour travailler y compris les jours de grève.

Dans la nuit du samedi 31 août au dimanche 1er septembre, le personnel soignant, n'étant donc plus assigné, s'est déclaré gréviste à minuit. Ils ont appelé la cadre d'astreinte pour la prévenir et avaient donc légalement le droit de quitter leur poste. Les trois syndicats CFDT, CGT et CFTC avaient en effet prolongé la grève jusqu'à fin septembre, le préavis a été communiqué au directeur courant août.

Selon Elisabeth Da Silva, secrétaire générale de la CGT de l'hôpital d’Épinal et aide-soignante, le personnel soignant est resté sur place "par conscience professionnelle" pour accomplir les urgences vitales afin de ne mettre personne en danger.

Le directeur était administrateur d'astreinte ce soir-là. Eric Sanzalone est donc venu dans la nuit faire des assignations, au moins pour les agents des urgences.

Un problème de fond, selon les syndicats

L'hôpital d’Épinal est en grève depuis trois mois. Tous les services ont posé des revendications : ils reprochent le manque de personnel, de matériel et de considération.

Elisabeth Da Silva, secrétaire générale de la CGT de l'hôpital d’Épinal, dénonce "un manque de respect pour le droit de grève des agents et pour le patient aussi, car le personnel soignant aurait pu partir". Elle fustige : "On ne peut pas se permettre ça. Les violences existent toujours, heureusement, nous avons un agent de sécurité 24h/24, désormais. Mais on attend le brancardier, c'est en cours de recrutement. Et les heures supplémentaires, c'est toujours aussi dur pour se les faire payer."

Interrogé, le directeur a déclaré considérer cet épisode comme un "non-évènement", se refusant à tout commentaire supplémentaire.