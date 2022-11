Hôpital : la clinique des Trois-Frontières de Saint-Louis reprise par le groupement hospitalier de Mulhouse

Sans surprise, la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse a validé la reprise de la clinique des Trois-Frontières de Saint-Louis par le GHRMSA, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace, le jeudi 10 novembre. Elle sera effective le premier janvier 2023. La clinique des Trois-Frontières est très endettée, l'établissement avait été placé en redressement judiciaire en juillet 2022.

La reprise par le GHRMSA était redoutée par les habitants et les soignants du secteur. Dans son projet, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace prévoit la fermeture du bloc opératoire, de la cardiologie, ou encore de l'unité de soins continus. Il ne resterait à Saint-Louis qu'un service de chimiothérapie, et un service de médecine polyvalente. "C'est un service qui accueille des patients qui ne relèvent pas d'une spécialité précise, dans la pratique, ce sont souvent des personnes âgées, qui nécessitent ensuite un placement en Ehpad", explique le docteur Guy Ventré, président de la commission médicale d'Etablissement de la clinique. Quant aux urgences, "il n'y aura pas de changement, le service reste en place, il est déjà géré par le GHRMSA."

"Des conséquences dramatiques pour les patients"

Pour les patients, le médecin évoque des "conséquences dramatiques. Certains patients vont choisir de ne pas aller à Mulhouse, vont retarder leur rendez-vous. Il faut souvent être aussi vu par des anesthésistes avant un acte chirurgical, ça fait plusieurs allers-retours à Mulhouse."

Guy Ventré, comme d'autres médecins de la clinique ainsi que les soignants du secteur et "toutes les bonnes volontés", ont déjà prévu de se réunir mi novembre, pour organiser éventuellement une nouvelle manifestation, mais aussi pour trouver des soutiens politiques haut-placés. L'objectif est d'obtenir l'aval de l'Agence régionale de santé pour la création d'un plateau technique, un bloc opératoire, comme il en existe un actuellement.

De son côté, la maire de Saint-Louis, Pascale Schmidiger, redoute à terme la fermeture complète de l'établissement. Près d'un millier de manifestants s'étaient rassemblés, début novembre à Saint Louis , pour dire leur opposition à une fermeture de la clinique des Trois Frontières.