Hôpital : la situation est "déjà dramatique" selon une soignante mosellane

Mobilisée ce mardi pour défendre l'hôpital, Patricia Schneider, représentante du syndicat Sud Santé à l'hôpital de Metz Mercy s'inquiète du manque de soignants et de moyens et n'attend pas grand chose de la "mission flash" commandée par Emmanuel Macron.

Patricia Schneider est à Paris, ce mardi 7 juin, pour se joindre à la manifestation organisée par neuf syndicats (dont CGT, SUD et CFE-CGC) et collectifs (dont Inter-Hôpitaux et Inter-Urgences) de défense de l'hôpital. La représentante du syndicat Sud Santé à l'hôpital de Metz Mercy entend une fois de plus alerter sur une situation qu'elle juge "dramatique".

France Bleu Lorraine : Partagez-vous la crainte d'un effondrement de l'hôpital dans les mois à venir, comme le prédisent certains soignants ?

Patricia Schneider : Oui, malheureusement. C'est dramatique déjà depuis plusieurs mois et cela ne fait que s'amplifier, les soignants continuent toujours à fuir l'hôpital. Et même s'il y a quelques recrutements, ça ne suffit pas à pourvoir tous les postes qui sont vacants. Les urgences de Metz sont en difficulté dès qu'il y a une suractivité, par exemple quand il y a une reprise de l'activité Covid ou quand il y a des grippes.

Dès qu'il y a un petit grain de sable, c'est tout le système qui est désorganisé. Dans tous les services, on est à flux tendu.

Emmanuel Macron, la semaine dernière, a confié une "mission flash" à François Braun, le chef des urgences du CHR Metz-Thionville. Il a un mois pour évaluer la situation et faire des propositions. Est-ce que vous lui faites confiance ?

On va voir ce qu'il propose. Mais il était déjà conseiller d'Emmanuel Macron quand il était candidat, on n'a pas vu émerger de solution miracle. Une mission flash d'un mois, ça nous fait un petit peu sourire vu la situation localement. On ne sait pas comment il va pouvoir trouver des solutions qui vont permettre de passer l'été tranquillement à l'hôpital. La réponse ne peut pas se faire par le biais d'une mission flash d'un mois. C'est un travail de longue haleine pour rémunérer mieux les soignants, pour de meilleures conditions de travail, aussi bien au niveau médical que paramédical.

C'est tout l'ensemble de l'hôpital qui doit être revu, tout son fonctionnement. Et ce n'est pas en un mois qu'on peut régler ça.

Voyez-vous déjà les effets du Ségur de la santé ?

Dans notre hôpital, ce ne sont pas les moyens matériels qui manquent, mais les moyens humains. La prime de 183 €, c'était vraiment le minimum du minimum de ce qu'on attendait. On était plutôt sur une revalorisation de 300 €. Dans le service dans lequel je travaille, il y a énormément de jeunes collègues qui arrivent, qui font quelques mois, un an et puis qui partent parce que finalement le rythme ne leur convient pas. Ils s'orientent pour certains vers des projets tout à fait différents. Ils ne veulent absolument plus travailler à l'hôpital, il y en a qui font les reconversions totales. D'autres essayent de poursuivre une activité libérale. Mais en tout cas, ils veulent absolument quitter l'hôpital.