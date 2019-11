Hôpital : "Le compte n'y est pas" pour Force Ouvrière au CHU de Saint-Etienne

Saint-Étienne, France

L’hôpital n'est pas prêt de sortir de la crise. Un pansement mais pas une vrai traitement : c'est l'amertume des personnels soignants et des syndicats qui espéraient des mesures plus franches alors qu'était dévoilé hier un plan d'urgence pour sauver l’hôpital. Alexandre Charly est le représentant Force Ouvrière du CHU de Saint-Étienne. Interrogé en direct avant 8h sur France Bleu, il estime que "le compte n'y est pas. On nous avait promis un effort massif. C'est la déception qui est massive. Ce que demandent les soignants et les syndicats ce sont des effectifs, des réouvertures de lits et une revalorisation salariale. Il est quand même qu'un infirmier en France gagne à peine plus qu'un infirmier dans les pays baltes."