Hôpital : le ministre de la Santé propose 300 millions d'euros pour les médecins selon des syndicats

Selon des sources syndicales à l'AFP, Olivier Véran a proposé ce lundi aux syndicats 300 millions d'euros pour revaloriser les salaires des médecins à l'hôpital. Annoncée dans le cadre du "Ségur de la santé", cette enveloppe est nettement moins importante que les sept milliards réclamés par les syndicats.

Les 300 millions comprendraient des hausses de salaires ciblées sur le début et la fin de carrière des praticiens hospitaliers, une revalorisation de plusieurs primes (engagement de service public exclusif, garde des weekends et jours fériés) et du temps de travail additionnel (les heures supplémentaires des praticiens hospitaliers). La situation des internes et étudiants en médecine sera elle traitée à part.

"La désillusion est énorme"

Un responsable syndical, interrogé par l'AFP, dit être très "déçu" : "la désillusion est énorme". Un de ses collègues, représentant lui aussi des médecins hospitaliers, considère le montant proposé "nul" au regard des "100.000 médecins, pharmaciens, odontologistes" concernés.

Pour un troisième, c'est même carrément "inadmissible". Il appelle d'ailleurs les médecins à la grève ce mardi, alors qu'une nouvelle journée d'action est organisée partout en France.

Selon les syndicats, une prochaine réunion est prévue "jeudi matin" avec le ministre.